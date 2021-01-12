Euractiv: Освобождение оккупированных территорий Азербайджана вселяют надежду в мир на Кавказе

Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года положило конец оккупации азербайджанских территорий и, как таковое, открыло окно возможностей для реализации мирных инициатив региона

Трехстороннее заявление лидеров Армении, Азербайджана и России от 10 ноября 2020 года по итогам Второй карабахской войны положило конец оккупации азербайджанских территорий и, как таковое, открыло окно возможностей для реализации мирных инициатив в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в аналитической статье, опубликованной в Euractiv .

По мнению автора, разрешение этого конфликта и содержащийся в трехстороннем заявлении призыв к открытию всех транспортных и коммуникационных связей в регионе - это действительно уникальный шанс для того, чтобы привести в движение замкнутый круг экономических, политических и социальных событий.

"Приглашая Армению присоединиться к инициативе, президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил: "Если руководство Армении сделает правильные выводы из войны, откажется от своих необоснованных претензий и заглянет в будущее, то они также могут занять место на этой платформе. Мы открыты для этого ... Мы должны перевернуть эту страницу; мы должны положить конец вражде",- вспоминает автор призыв главы Азербайджана, подчеркивая, что формат регионального сотрудничества был также поддержан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В статье также отмечается, что несмотря на огромное значение экономической разблокировки региона для самой Армении, далеко не все в Ереване лояльно относятся к данной идее. Там, скорее, преобладают реваншистские политические группы, призывающие к перевооружению и подготовке к новой войне против Азербайджана. При этом есть и те, кто не исключает участия Армении в мирной платформе.

"Освобождение оккупированных территорий Азербайджана, официальное признание Азербайджаном конфликта "разрешенным" и согласие Армении на восстановление государственных границ, как это было в советские времена, вселяют надежду на то, что обе страны смогут преодолеть долгую вражду, возобновятся торговые, общественные и дипломатические отношения, а также на установление мира на Кавказе", - подытожил автор.