Эстер Эти Элкис: Темпы восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляют

В будущем Карабах станет следующей французской Ривьерой Южного Кавказа.

Темпы восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляют.

Как передает Report, об этом заявила представительница действующей в США подкаст-компании Эстер Эти Элкис в Шуше.

"Мы привезли делегацию с американскими и израильскими журналистами в Шушу, чтобы они сами воочию увидели все разрушения. Армения разрушила на этих территориях все здания, и тут очень много мин. Ранее я была здесь в декабре и сегодня очень удивилась, увидев, сколько работы проделано за последние 4 месяца", - заявила она.

"Я думаю, что если кто-то любит свою землю, преднамеренно разрушать ее не будет, не станет разрушать мечети или церкви. Сама территория Карабаха - очень красивая. И то, как Азербайджан восстанавливает эти территории, впечатляет",- отметила Э.Элкис.

Она также выразила надежду на то, что Азербайджан решит проблемы с Ираном, который представляет угрозу в регионе: "Да, ситуация непростая, но Азербайджан найдет способ, как это решить".

"Азербайджан - очень толерантная страна для всех религиозных конфессий",- добавила Э.Элкис.