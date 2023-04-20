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Эстер Эти Элкис: Темпы восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляют

Эстер Эти Элкис: Темпы восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляют В будущем Карабах станет следующей французской Ривьерой Южного Кавказа.
Карабах
20 апреля 2023 г. 11:39
Эстер Эти Элкис: Темпы восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляют

Темпы восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляют.

Как передает Report, об этом заявила представительница действующей в США подкаст-компании Эстер Эти Элкис в Шуше.

"Мы привезли делегацию с американскими и израильскими журналистами в Шушу, чтобы они сами воочию увидели все разрушения. Армения разрушила на этих территориях все здания, и тут очень много мин. Ранее я была здесь в декабре и сегодня очень удивилась, увидев, сколько работы проделано за последние 4 месяца", - заявила она.

"Я думаю, что если кто-то любит свою землю, преднамеренно разрушать ее не будет, не станет разрушать мечети или церкви. Сама территория Карабаха - очень красивая. И то, как Азербайджан восстанавливает эти территории, впечатляет",- отметила Э.Элкис.

Она также выразила надежду на то, что Азербайджан решит проблемы с Ираном, который представляет угрозу в регионе: "Да, ситуация непростая, но Азербайджан найдет способ, как это решить".

"Азербайджан - очень толерантная страна для всех религиозных конфессий",- добавила Э.Элкис.

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Версия на английском языке Ester Eti El-Kiss says work done by Azerbaijan in liberated territories 'amazing'
Версия на азербайджанском языке Ester Eti Elkis: “Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin bərpasının sürəti dərin təsir bağışlayır”

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