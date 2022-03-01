Еще трое ветеранов вернулись на родину после лечения в Турции

Получившие тяжелые ранения во время Отечественной войны Алыев Сеймур Джаваншир оглу, Зохраблы Тебриз Атамоглан оглу и Ширалиев Мехман Ибрагим оглу вернулись на Родину после успешного завершения лечения в Турции.

Получившие тяжелые ранения во время Отечественной войны Алыев Сеймур Джаваншир оглу, Зохраблы Тебриз Атамоглан оглу и Ширалиев Мехман Ибрагим оглу вернулись на Родину после успешного завершения лечения в Турции.

Как сообщает Report, раненые были направлены в Турцию Фондом YAŞAT.

Было отмечено, что лечение двоих ветеранов в Турции успешно завершилось, третий был отправлен в Турцию на повторное обследование, ход лечения оценен положительно.

Фонд также обеспечит раненых лекарственными средствами для продолжения лечения.

В Турции продолжается процесс обследования, лечения и реабилитации еще 43 ветеранов, направленных в эту страну по заключению турецких врачей, приглашенных в Азербайджан Фондом YAŞAT, и местных врачей. Фонд YAŞAT будет контролировать процесс лечения раненых военнослужащих до полного их выздоровления.