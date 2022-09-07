Еще трое участников Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию

Трое тяжелораненых участников Отечественной войны Вадим Мусаев, Намик Салаев и Исраиль Исмаилов отправлены на лечение в Турцию.

Трое ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе Отечественной войны, Вадим Мусаев, Намик Салаев и Исраиль Исмаилов отправлены на лечение в Турцию.

Об этом Report сообщили в Фонде YAŞAT.

Для Мусаева и Салаева это повторный вылет в Турцию в целях продолжения лечения.

Было отмечено, что процесс лечения ветеранов войны продолжается при поддержке Фонда YAŞAT.

На сегодняшний день Фонд отправил на лечение в Турцию 175 ветеранов. Лечение 154 из них уже успешно завершено, они вернулись на родину. Фонд также обеспечил их лекарственными препаратами для продолжения лечения на ближайшие несколько месяцев.