Еще трое участников Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию

Трое ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе Отечественной войны, Вадим Мусаев, Намик Салаев и Исраиль Исмаилов отправлены на лечение в Турцию.
Об этом Report сообщили в Фонде YAŞAT.
Для Мусаева и Салаева это повторный вылет в Турцию в целях продолжения лечения.
Было отмечено, что процесс лечения ветеранов войны продолжается при поддержке Фонда YAŞAT.
На сегодняшний день Фонд отправил на лечение в Турцию 175 ветеранов. Лечение 154 из них уже успешно завершено, они вернулись на родину. Фонд также обеспечил их лекарственными препаратами для продолжения лечения на ближайшие несколько месяцев.