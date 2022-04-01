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Еще трое участников Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию

Еще трое участников Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию Трое тяжелораненых участников Отечественной войны Джамал Алхасов, Хаял Сафарли и Адем Мамедзаде были отправлены на лечение в Турцию.
Карабах
1 апреля 2022 г. 10:52
Еще трое участников Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию

Трое тяжелораненых участников Отечественной войны Джамал Алхасов, Хаял Сафарли и Адем Мамедзаде были отправлены на лечение в Турцию.

Об этом Report сообщили в Фонде YAŞAT.

После завершения лечения в страну вернулись Алиев Гейдар Закир оглу и Омаров Рустам Джианша оглу. Было отмечено, что процесс лечения ветеранов войны продолжается при поддержке Фонда YAŞAT.

На сегодняшний день Фонд отправил на лечение в Турцию 167 ветеранов. Лечение 127 из них уже успешно завершено, они вернулись на родину. Фонд также обеспечил их лекарственными препаратами для продолжения лечения на ближайшие несколько месяцев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha bir neçə qazi müalicə üçün Türkiyəyə göndərilib

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