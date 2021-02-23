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Еще три муниципалитета Италии приняли документы в поддержку Азербайджана

Еще три муниципалитета Италии приняли документы в поддержку Азербайджана Около 20 городов и муниципалитетов Италии приняли такого рода документы
Карабах
23 февраля 2021 г. 14:51
Еще три муниципалитета Италии приняли документы в поддержку Азербайджана
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Муниципалитет Соверато итальянской провинции Катандзаро, муниципалитет Фоссачесия провинции Кьети и муниципалитет Санте-Мари провинции Л'Акуила приняли документы, призывающие к суверенитету, территориальной целостности, уважению международно признанных границ Азербайджанской Республики и дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Италии, в документах отмечается, что Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов были оккупированы Арменией. Проживающие на своих исконных землях азербайджанцы были насильственно изгнаны из родных краев. В документах упоминаются резолюции Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи и других международных организаций, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в родные края.

В документах наряду с выражением поддержки суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана выражена солидарность с людьми, пострадавшими от конфликта, подчеркнута необходимость обеспечения права азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на возвращение к родным очагам.

В то же время в документах подчеркивается, что военные противостояния за Карабах привели к многочисленным человеческим жертвам. В этой связи трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Армении и президентом Российской Федерации, нацелено на прекращение конфликта и возвращение Азербайджану оккупированных Арменией территорий.

Следует отметить, что около 20 городов и муниципалитетов Италии приняли такого рода документы.

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Версия на английском языке Three more Italian municipalities adopt documents in support of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İtaliyanın daha üç bələdiyyəsi Azərbaycana dəstək sənədləri qəbul edib

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