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Еще три автомобиля МККК беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын

Еще три автомобиля МККК беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного креста (МККК).
Карабах
28 декабря 2022 г. 08:57
Еще три автомобиля МККК беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного креста (МККК).

Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщает, что три автомобиля беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз говорит о том, что нет никаких ограничений на проезд автомобилей гуманитарного назначения.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 17 дней.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоThree more ICRC vehicles pass unhindered through Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоBQXK-nın daha üç avtomobili Xankəndi-Laçın yolunda maneəsiz şəkildə hərəkət edib

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