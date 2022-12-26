Еще два автомобиля российских миротворцев беспрепятственно проехали по дороге Хакенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз были созданы условия для проезда двух военных автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз были созданы условия для проезда двух военных автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, был обеспечен беспрепятственный проезд транспортных средств из Лачына в направлении Ханкенди.

Это еще раз свидетельствует о том, что дорога, несмотря на проводимую акцию, открыта для передвижения транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

Таким образом, в течение дня в обоих направлениях беспрепятственно проехали в общей сложности 14 автомобилей российских миротворцев.

Отметим, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже 15-ый день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.