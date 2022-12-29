Еще четыре автомобиля российских миротворцев проехали по дороге Ханкенди-Лачын

Созданы условия для проезда еще четырех легковых автомобилей российских миротворцев по дороге Ханкенди-Лачын.

Созданы условия для проезда еще четырех легковых автомобилей российских миротворцев по дороге Ханкенди-Лачын.

Как передает сотрудник Report с места событий, обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств из Ханкенди по Лачынской дороге.

Это вновь доказывает, что несмотря на акцию, дорога открыта для гуманитарных целей.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 18-й день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.