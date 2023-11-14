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Еще 40 жителей Лачына возвращаются в родной город

Еще 40 жителей Лачына возвращаются в родной город В город Лачын отправились еще 10 семей в составе 40 человек.
Карабах
14 ноября 2023 г. 06:51
Еще 40 жителей Лачына возвращаются в родной город

В город Лачын отправились еще 10 семей в составе 40 человек.

Как передает Report, сегодня очередной миграционный караван был отправлен из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

Жители Лачына выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Переселенные семьи поселятся в домах, в которых они когда-то проживали в Лачыне, и которые были восстановлены после прекращения оккупации.

Таким образом, в Лачыне будет обеспечено постоянное проживание 325 семей или 1 245 человек.

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Версия на азербайджанском языке Laçının daha 40 sakini doğma yurda qayıdır

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