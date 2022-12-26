Еще 4 автомобиля миротворцев беспрепятственно проехали из Лачына в Ханкенди

В очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам по дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу.

В очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам по дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу.

Находящийся на территории проведения акции сотрудник Report сообщает, что были созданы условия для беспрепятственного проезда в направлении из Лачына в Ханкенди.

Это еще раз доказывает, что акция никак не препятствует движению автомобилей гуманитарного назначения.

Таким образом, в течение дня были созданы условия для беспрепятственного проезда в обоих направлениях 8 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже 15-ый день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.