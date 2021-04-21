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Еще 12 ветеранов Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию

Еще 12 ветеранов Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию Фонд YAŞAT будет контролировать лечение участников войны до полного его завершения
Карабах
21 апреля 2021 г. 14:34
Еще 12 ветеранов Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию
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Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 12 тяжелораненых ветеранов (гази) Отечественной войны.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, в Турцию отправлены ветераны - Алекперов Илькин Эльчин оглу, Атакишиев Юсиф Фариз оглу, Кязымов Кянан Чинар оглу, Эйвазов Сабухи Рагим оглу, Сейфуллаев Хавиль Сайадуллах оглу, Османов Замир Шакир оглу, Гулиев Шахмар Анар оглу, Абдуллаев Пярвин Довлет оглу, Алиев Арзу Кёнуль оглу, Мамедкеримов Ниджат Афсун оглу, Мусаев Бахман Натиг оглу и Гусейнов Ульви Масум оглу.

С учетом заключения, сделанного турецкими врачами, привезенными в Азербайджан Фондом YAŞAT, а также нашими врачами, процесс обследования, лечения и реабилитации участников войны будет продолжен в Турции.

Фонд YAŞAT будет контролировать лечение участников войны до полного его завершения. Да ниспошлет Аллах исцеления нашим ветеранам!

Фонд на основании заключения врачей обеспечивает регулярную отправку за рубеж тяжелораненых участников Отечественной войны.

Напомним, что ранее Фонд отправил на лечение в Турцию 51 нашего ветерана. Лечение семерых из них уже успешно завершено, в связи с чем они вернулись на родину.

Фонд также обеспечил ветеранов необходимыми лекарственными средствами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha 12 qazimiz Türkiyəyə göndərildi

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