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Еще 102 жителя Физули отправились в родные края

Еще 102 жителя Физули отправились в родные края В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Физули.
Карабах
7 сентября 2023 г. 07:05
Еще 102 жителя Физули отправились в родные края

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Физули.

Как сообщает Report, очередная группа физулинцев сегодня отправилась в родные края из жилого комплекса Qobu Park 3 в Гарадагском районе Баку.

На данном этапе в город Физули переселяются 25 семей в составе 102 человек.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Физули, который становится еще красивее, выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что возвращающие в родные края физулинцы заселятся в новые дома.

Таким образом, за прошедший период было обеспечено возвращение в Физули 95 семей в составе 349 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulinin daha 102 sakini doğma yurda qayıdıb

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