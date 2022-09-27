Представительство ЕС выразило соболезнования семьям шехидов Отечественной войны

Представительство ЕС в Азербайджане выражает свои глубочайшие соболезнования семьям шехидов, погибших в ходе Второй карабахской войны.

Представительство ЕС в Азербайджане выражает свои глубочайшие соболезнования семьям шехидов, погибших в ходе Второй карабахской войны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Азербайджане в Facebook.

"По случаю Дня памяти жертв войны 2020 года представительство ЕС в Азербайджане выражает свои глубочайшие соболезнования семьям погибших в ходе конфликта. ЕС остается привержен тесному сотрудничеству с Азербайджаном и Арменией в стремлении к прочному миру и поддерживает усилия по примирению. Мы желаем мира и процветания народу Азербайджана и всему региону!", - говорится в публикации.

Сегодня исполнилось два года с начала Отечественной войны. C 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Этот день в Азербайджане отмечается как День памяти шехидов, павших в Отечественной войне.