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ЕС продолжит роль посредника для достижения мира между Азербайджаном и Арменией

ЕС продолжит роль посредника для достижения мира между Азербайджаном и Арменией ЕС продолжит роль посредника для достижения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Карабах
13 ноября 2023 г. 21:13
ЕС продолжит роль посредника для достижения мира между Азербайджаном и Арменией

ЕС продолжит роль посредника для достижения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Мы призываем к возобновлению мирных переговоров при посредничестве ЕС и на базе проделанной до сих пор работы со стороны президента Евросовета. Нам нужно, чтобы был заключен мирный договор [между Азербайджаном и Арменией ], и мы намерены продолжать нашу роль посредника для этого", - сказал Боррель.

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