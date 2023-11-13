ЕС продолжит роль посредника для достижения мира между Азербайджаном и Арменией

ЕС продолжит роль посредника для достижения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

ЕС продолжит роль посредника для достижения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Мы призываем к возобновлению мирных переговоров при посредничестве ЕС и на базе проделанной до сих пор работы со стороны президента Евросовета. Нам нужно, чтобы был заключен мирный договор [между Азербайджаном и Арменией ], и мы намерены продолжать нашу роль посредника для этого", - сказал Боррель.