ЕС продолжит оказывать поддержку Азербайджану по разминированию

Европейский союз продолжит оказывать поддержку Азербайджану в его усилиях по разминированию.

Как передает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко написал в Twitter.

"С глубокой скорбью мы узнали о трагической гибели трех человек в результате вчерашнего взрыва мины в Тертере. Выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Европейский союз продолжит оказывать решительную поддержку Азербайджану в его усилиях по разминированию", - отметил он.

With a deep sorrow we learned about a tragic loss of three lives after an explosion of a landmine yesterday in Tərtər. I express my sincere condolences to the families of the victims. The European Union will continue our resolute support to Azerbaijan in its demining efforts.