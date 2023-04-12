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ЕС призвал к интенсификации переговоров по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

ЕС призвал к интенсификации переговоров по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией Европейский союз призвал к интенсификации переговоров по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.
Карабах
12 апреля 2023 г. 14:42
ЕС призвал к интенсификации переговоров по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз призвал к интенсификации переговоров по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ЕС в связи с армянской провокацией на границе 11 апреля.

"Необходимо соблюдать предыдущие обязательства, в том числе принятые в Праге в октябре 2022 года, в отношении взаимного признания территориальной целостности в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года. ЕС также призывает к интенсификации переговоров по делимитации границы и по-прежнему готов поддерживать этот процесс", - отмечается в заявлении.

В Евросоюзе также призвали стороны к сдержанности и "урегулированию всех споров мирными средствами".

11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Лачынском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие Азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.

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Версия на английском языке EU calls for intensification of negotiations on border delimitation between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycana çağırış edib

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