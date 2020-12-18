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ЕС хочет помочь пострадавшим в Карабахской войне

ЕС хочет помочь пострадавшим в Карабахской войне В ходе рабочего визита в Королевство Бельгия министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с комиссаром ЕС по вопросам добрососедства и расширению Оливером Вархели
Карабах
18 декабря 2020 г. 22:32
ЕС хочет помочь пострадавшим в Карабахской войне

В ходе рабочего визита в Королевство Бельгия министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с комиссаром ЕС по вопросам добрососедства и расширению Оливером Вархели.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом, включая торговлю, энергетику, транспорт и связь, инвестиции, разработку нового соглашения, которое ляжет в правовую основу отношений, и другие вопросы.

Говоря о текущей ситуации в регионе, министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о 44-дневной войне, выполнении резолюций Совета Безопасности ООН, военных преступлениях, совершенных Арменией в этот период, и нападениях на мирных жителей. Рассказав о совместном заявлении от 10 ноября и его реализации, министр сообщил о новых рамках безопасности и перспективах сотрудничества в регионе после прекращения боевых действий.

Комиссар Оливер Вархели сказал, что ЕС хочет помочь людям, пострадавшим от военных операций в регионе. Была подчеркнута необходимость оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся в рамках координации с азербайджанской стороной.

Стороны также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa İttifaqı Qarabağ müharibəsində əziyyət çəkənlərə yardım etmək istəyir

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