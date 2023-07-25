Останутся ли армяне Карабаха инструментом для чужих манипуляций?

Похоже, инициатива Евросоюза по транспортировке гуманитарных грузов армянам в Карабахе была встречена в России с завистью. Кроме того, контроль Азербайджана над дорогой показывает, что она раскроет реальность о количестве и положении армян, проживающих в

Действия карабахских армян, якобы испытывающих экзистенциальную угрозу и с каждым днем приближающихся к гуманитарной катастрофе, но при этом категорически отказывающихся от получения всего необходимого из Баку, выглядят иррационально. Но объяснение любым противоречиям можно найти, если задаться вопросом: "Кому это выгодно?"

Москве, считает украинский политолог Игорь Чаленко, который обосновывает свой ответ несколькими аргументами.

"Кремль стремится заморозить армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе по сценарию украинского Донбасса, грузинской Южной Осетии и молдавского Приднестровья. Только так он сможет сохранить свои позиции, в том числе военное присутствие, на Южном Кавказе и в Восточной Европе", - утверждает автор в статье, опубликованной в румынском издании DIGI24 .

Как иначе объяснить, что сразу после заявления Шарля Мишеля по итогам Брюссельской встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о возможности поставлять гуманитарные грузы в Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран, "теряющие сознание от голода" жители этого города демонстративно перекрыли дорогу бетонными плитами?

"В условиях настоящего голода немыслимо, чтобы "пострадавший" отказывался от еды и перекрывал дорогу только потому, что помощь идет по дороге, которая ему не нравится", - считает Чаленко.

Анализы европейских и американских наблюдателей неоднократно подтверждают существование в Карабахе "прокремлевского режима". Ведь блокаду дороги Агдам-Ханкенди организовал Рубен Варданян, которого в СМИ часто называют эмиссаром Путина на Южном Кавказе.

При этом, печальным остается факт, что живущие в Карабахском регионе Азербайджана армяне не хотят раскрыть глаза и осознать, что конфронтация ведет в никуда, а существовать в условиях вечной нестабильности - это существовать, не более. И слепо идут за партией войны, за теми, кто приносит их в жертву своим амбициям.

По сообщению канадского издания "Геополитический монитор", "Кремль отправил Варданяна в Карабах, опасаясь успеха ЕС в заключении мирного договора" между Арменией и Азербайджаном.

Интересный эксперимент провел народный депутат Украины Владимира Крейденко. В ответ на запрос на организацию поставок мясных и рыбных блюд, сыров, тортов для нескольких корпоративов из Ханкенди был получен положительный ответ. Видимо, нехватка продуктов оказалась не столь серьезной, если здесь готовы помочь с организацией корпоративов.

В то же время одно из крупнейших болгарских изданий Fakti отмечает, что "в карабахском регионе нет ни блокады, ни голода, как бы не пыталась утверждать пропаганда прокремлевского режима". Это признал даже депутат правящей партии Армении Ширак Торосян: "В Карабахе нет голода, а ситуация была и остается далекой от критической".

Согласно трехстороннему заявлению России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, если ни одна из сторон не потребует вывода российских войск из Карабаха в мае 2025 года, они задержатся там еще на 5 лет. Вероятно, чем меньше времени остается до числа Х, тем больше Кремль нервничает и усиливает свое давление на всех, чтобы не допустить мира в регионе, а значит и собственной ненадобности здесь в виде "посредника", "миротворца" и "доброго друга".

В отличие от Москвы, которая выдает себя за "главного посредника" в армяно-азербайджанских переговорах, хотя и делает все, чтобы их заморозить, Евросоюз действительно заинтересован в достижении мира на Южном Кавказе, говорится в статье грузинского издания NEWSHUB.

В первую очередь это связано с открытием региональных транспортных маршрутов, особенно Зангезурского коридора.

"С его открытием Евросоюз получит прямой транспортный маршрут в Китай в обход России — через Турцию, Азербайджан, Каспийское море и Среднюю Азию", - заявил главный молдавский телеканал " Молдова-1" накануне саммита Европейского политического союза, который прошел в Кишиневе 1 июня.

"Азербайджан имеет потенциал стать крупным энергетическим партнером Евросоюза, что может помочь компенсировать потери от отказа от российского ископаемого топлива", - сообщило тогда чешское бюро американского CNN.

Перехват инициативы Евросоюзом и США в переговорном процессе Баку и Еревана с перспективой достижения реального успеха лишит Путина его позиций на Южном Кавказе. Это также облегчит возможное продвижение Армении на Запад. С другой стороны, быстрая интеграция карабахских армян в состав Азербайджана лишит Кремль возможности манипулировать ими в своих геополитических целях, пишет грузинское издание.

Видимо, армянам, живущим в Карабахе, следует самим решить - оставаться разменной монетой в чужой игре или начать принимать собственные решения. Об этом, к слову, сказал на сегодняшней пресс-конференции и глава армянского правительства Пашинян.