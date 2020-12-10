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Эрдоган: Все города разрушены, села сравнены с землей

Эрдоган: Все города разрушены, села сравнены с землей “Как говорил мой брат Ильхам Алиев, в городе Физули не нашлось ни одного целого здания, чтобы водрузить флаг. Все города разрушены, села сравнены с землей, разрушены даже кладбища и мечети". Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Та
Карабах
10 декабря 2020 г. 14:45
Эрдоган: Все города разрушены, села сравнены с землей

“Как говорил мой брат Ильхам Алиев, в городе Физули не нашлось ни одного целого здания, чтобы водрузить флаг. Все города разрушены, села сравнены с землей, разрушены даже кладбища и мечети".
Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время выступления на Параде Победы, посвященном победе Азербайджанской Армии в Отечественной войне.

“Армяне разграбили историко-культурные ценности, так же как разрушили все остальное. За все это должны заплатить. Во время войны на прицел были взяты такие азербайджанские территории, как Гянджа, Тертер, Агдам, Барда, Агджебеди. Шехидами стали 100 гражданских, матери остались без детей, дети – без родителей. Во время атак пострадали 416 наших братьев. Военное право было грубо нарушено, человеческая честь растоптана. У тех, кто не видит этого, совесть слепа так же, как и глаза. Получить расплату за это - наш долг", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Bütün şəhərlər dağıdılıb, bütün kəndlər yerlə yeksan edilib"

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