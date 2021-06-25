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Эрдоган: В Шуше мы разделили радость наших братьев

Эрдоган: В Шуше мы разделили радость наших братьев “Недавно я ездил в Шушу, где разделил радость наших собратьев”
Карабах
25 июня 2021 г. 18:07
Эрдоган: В Шуше мы разделили радость наших братьев
Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

“Недавно я ездил в Шушу, где разделил радость наших братьев”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия стадиона в Хатайе.

“Мы уничтожили западню, которую хотели устроить для нашей страны. Их сценарии оказались тщетны. Недавно мы побывали в Шуше, где разделили радость наших собратьев. Если Турция не создаст мощный пояс безопасности за рубежом, они не позволят нам жить в безопасности и благополучии на своей родной земле”, - подчеркнул президент Турции.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Başqa yerlərdə yeni addımların hazırlıqlarını görürük"

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