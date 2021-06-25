Эрдоган: В Шуше мы разделили радость наших братьев

“Недавно я ездил в Шушу, где разделил радость наших собратьев”

“Недавно я ездил в Шушу, где разделил радость наших братьев”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия стадиона в Хатайе.

“Мы уничтожили западню, которую хотели устроить для нашей страны. Их сценарии оказались тщетны. Недавно мы побывали в Шуше, где разделили радость наших собратьев. Если Турция не создаст мощный пояс безопасности за рубежом, они не позволят нам жить в безопасности и благополучии на своей родной земле”, - подчеркнул президент Турции.