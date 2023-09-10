Эрдоган: Шаги, предпринимаемые Арменией, ошибочны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается провести переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном по ситуации в Карабахском регионе Азербайджана.

Шаги, предпринимаемые Арменией в Карабахском регионе Азербайджана, ошибочны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не одобряем это, это неприемлемо", - указал турецкий лидер.

Он отметил, что собирается завтра провести переговоры с армянским премьером Николом Пашиняно.

"Мы предупредим их в связи с этим вопросом, и дадим понять, что эти выборы (проведенные т.н. "режимом" в Карабахском регионе Азербайджана - ред.) абсолютно недопустимы. Никто из глав государств, с которыми я уже встречался, не признает их", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.