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Эрдоган: Шаги, предпринимаемые Арменией, ошибочны

Эрдоган: Шаги, предпринимаемые Арменией, ошибочны Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается провести переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном по ситуации в Карабахском регионе Азербайджана.
Карабах
10 сентября 2023 г. 15:08

Шаги, предпринимаемые Арменией в Карабахском регионе Азербайджана, ошибочны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не одобряем это, это неприемлемо", - указал турецкий лидер.

Он отметил, что собирается завтра провести переговоры с армянским премьером Николом Пашиняно.

"Мы предупредим их в связи с этим вопросом, и дадим понять, что эти выборы (проведенные т.н. "режимом" в Карабахском регионе Азербайджана - ред.) абсолютно недопустимы. Никто из глав государств, с которыми я уже встречался, не признает их", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Ermənistanın Qarabağda atdığı addımlar düzgün deyil"

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