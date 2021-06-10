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Эрдоган с Макроном обсудят ситуацию в Карабахе

Эрдоган с Макроном обсудят ситуацию в Карабахе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с французским коллегой Эмманюэлем Макроном ситуацию в Карабахе, Сирии и Ливии на встрече перед саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня.
Карабах
10 июня 2021 г. 23:41
Эрдоган с Макроном обсудят ситуацию в Карабахе
Эмманюэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с французским коллегой Эмманюэлем Макроном ситуацию в Карабахе, Сирии и Ливии на встрече перед саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом французский лидер сообщил на пресс-конференции в Париже.

"Непосредственно в преддверии саммита НАТО у меня будет встреча с президентом Турции. Это хорошая возможность провести обмен мнениями по ряду вопросов", - сказал Макрон. "У нас есть глубокие расхождения, мы о них знаем, но я считаю, что необходимо вести диалог", - отметил французский лидер.

По его словам, он поговорит об отношениях Армении и Азербайджана, а также о ситуации в Сирии, Ливии.

Макрон также сообщил, что "намерен обсудить сотрудничество в НАТО и правила поведения в отношениях между союзниками".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Makronla Qarabağı müzakirə edəcək

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