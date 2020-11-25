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Эрдоган: "При поддержке Турции положен конец армянской оккупации"

Эрдоган: "При поддержке Турции положен конец армянской оккупации" Эрдоган также поведал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным
Карабах
25 ноября 2020 г. 15:08
Эрдоган: При поддержке Турции положен конец армянской оккупации

“Мы внесли свой вклад в окончание 30-летней несправедливости в Нагорном Карабахе”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

“При поддержке нашей страны положен конец армянской оккупации карабахского региона Азербайджана, впервые возросли надежды на постоянство. Некоторые страны, сопредседательствующие в Минской группе, которые до недавнего времени не показывали виду, а порой открыто поддерживали Армению, выказывают беспокойство, но их мнение не имеет никакой значимости”, - отметил Эрдоган.

Эрдоган также поведал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным: "Вчера вечером я переговорил с Путиным. Мы обсудили шаги, которые можем совместно предпринять в этом процессе. Верю, что мы - Россия, Турция и Азербайджан предпринимаем надлежащие шаги для установления мира в регионе. У нас есть шанс еще более расширить и развить достигнутое. И мы обсудили эти возможности с Путиным”.

Эрдоган также отметил о выводе армянских войск из Кельбаджара: “Вчера Кельбаджар был полностью освобожден. Увы, это произошло с почти 30-летним опозданием. В Карабахе развевается флаг Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyənin dəstəyi sayəsində Ermənistanın işğalı sona çatıb"

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