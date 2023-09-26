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Эрдоган: Отношение Азербайджана к армянам в Карабахе выше всяких похвал

Эрдоган: Отношение Азербайджана к армянам в Карабахе выше всяких похвал 20:41
Карабах
26 сентября 2023 г. 21:19
Эрдоган: Отношение Азербайджана к армянам в Карабахе выше всяких похвал

Отношение (азербайджанских властей - ред.) к армянам в Карабахе, несмотря на всю боль, которую азербайджанцы испытали за 30 лет, выше всяких похвал.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета Министров.

"Мы гордимся успехами азербайджанской армии. Да помилует Аллах души наших братьев-шехидов, желаю исцеления раненым", - отметил турецкий лидер.

Он также рассказал о региональных проектах.

"Мы надеемся, что Армения не поддастся внешним провокациям. Мы хотим создать процветающий регион с совместными проектами, которые будут включать и Иран. Друзья Турции всегда в выигрыше, а враги - проигрывают. Мы ищем пути расширения круга наших друзей", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Azərbaycanın Qarabağdakı ermənilərə münasibəti hər cür tərifdən üstündür

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