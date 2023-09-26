Эрдоган: Отношение Азербайджана к армянам в Карабахе выше всяких похвал

20:41

Отношение (азербайджанских властей - ред.) к армянам в Карабахе, несмотря на всю боль, которую азербайджанцы испытали за 30 лет, выше всяких похвал.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета Министров.

"Мы гордимся успехами азербайджанской армии. Да помилует Аллах души наших братьев-шехидов, желаю исцеления раненым", - отметил турецкий лидер.

Он также рассказал о региональных проектах.

"Мы надеемся, что Армения не поддастся внешним провокациям. Мы хотим создать процветающий регион с совместными проектами, которые будут включать и Иран. Друзья Турции всегда в выигрыше, а враги - проигрывают. Мы ищем пути расширения круга наших друзей", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.