Эрдоган: Нам посчастливилось разделить с вами радость Победы

"Господин Президент, мой дорогой брат, героические сыны Азербайджана, мои азербайджанские братья, сердечно приветствую вас".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Параде Победы в Баку, посвященном сокрушительной победе Азербайджана в Отечественной войне.
"Нам посчастливилось разделить с вами радость Победы. Я благодарен моему брату господину Ильхаму Алиеву за приглашение и оказанное гостеприимство. Да упокоит Всевышний души отважных сыновей Азербайджана, героически павших в 44-дневной войне, да ниспошлет исцеления раненым", - заявил президент Турции.