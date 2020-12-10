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Эрдоган: Нам посчастливилось разделить с вами радость Победы

Эрдоган: Нам посчастливилось разделить с вами радость Победы Да упокоит Всевышний души отважных сыновей Азербайджана
Карабах
10 декабря 2020 г. 14:19
Эрдоган: Нам посчастливилось разделить с вами радость Победы
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"Господин Президент, мой дорогой брат, героические сыны Азербайджана, мои азербайджанские братья, сердечно приветствую вас".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Параде Победы в Баку, посвященном сокрушительной победе Азербайджана в Отечественной войне.

"Нам посчастливилось разделить с вами радость Победы. Я благодарен моему брату господину Ильхаму Алиеву за приглашение и оказанное гостеприимство. Да упокоит Всевышний души отважных сыновей Азербайджана, героически павших в 44-дневной войне, да ниспошлет исцеления раненым", - заявил президент Турции.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Zəfər Gününüzdə sizinlə bir yerdə olmaqdan xoşbəxtlik duyuruq"

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