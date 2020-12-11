Эрдоган: Ильхам Алиев перевернул планы Эммануэля Макрона

Макрон, возможно, положит конец азербайджано-французским отношениям

"Победой в Карабахе открылась новая эпоха в истории Кавказа. Я верю, что в регионе будет сформировано значимое исторически новое направление".

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что в настоящее время идет работа над платформой, предусматривающей сотрудничество шести стран региона: "Это инициатива, которая позволяет получить выгоду всем. Если Армения включится в этот процесс и предпримет положительные шаги, то в турецко-армянских отношениях может открыться новая страница".

Р.Т.Эрдоган также коснулся позиции президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно Франции: "Ильхам Алиев своей позицией перевернул планы президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон, возможно, положит конец азербайджано-французским отношениям. Это политическая безграмотность".