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Эрдоган: Ильхам Алиев перевернул планы Эммануэля Макрона

Эрдоган: Ильхам Алиев перевернул планы Эммануэля Макрона Макрон, возможно, положит конец азербайджано-французским отношениям
Карабах
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11 декабря 2020 г. 13:46
Эрдоган: Ильхам Алиев перевернул планы Эммануэля Макрона
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"Победой в Карабахе открылась новая эпоха в истории Кавказа. Я верю, что в регионе будет сформировано значимое исторически новое направление".

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что в настоящее время идет работа над платформой, предусматривающей сотрудничество шести стран региона: "Это инициатива, которая позволяет получить выгоду всем. Если Армения включится в этот процесс и предпримет положительные шаги, то в турецко-армянских отношениях может открыться новая страница".

Р.Т.Эрдоган также коснулся позиции президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно Франции: "Ильхам Алиев своей позицией перевернул планы президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон, возможно, положит конец азербайджано-французским отношениям. Это политическая безграмотность".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "İlham Əliyev Emmanuel Makronun planlarını alt-üst etdi"

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