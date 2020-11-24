Эрдоган и Путин обсудили Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в состоявшемся телефонном разговоре обсудили создание центра по мониторингу перемирия в Карабахе.

Об этом Report передает со ссылкой на заявление администрации турецкого лидера.

Представители турецкой стороны добавили, что в рамках беседы Эрдоган высказался за скорейшее начало работы упомянутого центра.

"Наш президент заявил в ходе разговора с Путиным, что в рамках шагов, принятых для обеспечения решения кризиса в Карабахе и стабильности в регионе, необходимо, чтобы совместный центр мониторинга, который будет создан вместе с Россией, начал работу как можно быстрее", – говорится в распространенном комментарии.

При этом Эрдоган обратил внимание, что в рамках Минской группы между некоторыми ее участниками продолжается обмен мнениями, которые отличаются от предложенного Баку и Еревану и согласованного ими в начале ноября механизма урегулирования в Карабахе.

Десятого ноября было подписано совместное заявление президентов Азербайджана, России, а также премьер-министра Армении о прекращении огня в Карабахе.