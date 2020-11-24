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Эрдоган и Путин обсудили Карабах

Эрдоган и Путин обсудили Карабах Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор
Карабах
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24 ноября 2020 г. 23:10
Эрдоган и Путин обсудили Карабах
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в состоявшемся телефонном разговоре обсудили создание центра по мониторингу перемирия в Карабахе.

Об этом Report передает со ссылкой на заявление администрации турецкого лидера.

Представители турецкой стороны добавили, что в рамках беседы Эрдоган высказался за скорейшее начало работы упомянутого центра.

"Наш президент заявил в ходе разговора с Путиным, что в рамках шагов, принятых для обеспечения решения кризиса в Карабахе и стабильности в регионе, необходимо, чтобы совместный центр мониторинга, который будет создан вместе с Россией, начал работу как можно быстрее", – говорится в распространенном комментарии.

При этом Эрдоган обратил внимание, что в рамках Минской группы между некоторыми ее участниками продолжается обмен мнениями, которые отличаются от предложенного Баку и Еревану и согласованного ими в начале ноября механизма урегулирования в Карабахе.

Десятого ноября было подписано совместное заявление президентов Азербайджана, России, а также премьер-министра Армении о прекращении огня в Карабахе.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan və Putin Qarabağ məsələsini müzakirə etdilər

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