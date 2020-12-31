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Эрдоган: Азербайджан за 44 дня достиг исторической победы

Эрдоган: Азербайджан за 44 дня достиг исторической победы "Братский Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева за 44 дня достиг исторической победы. Хотелось бы вновь поздравить армию Азербайджана с освобождением от армянской оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов".
Карабах
31 декабря 2020 г. 12:20
Эрдоган: Азербайджан за 44 дня достиг исторической победы

"Братский Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева за 44 дня достиг исторической победы. Хотелось бы вновь поздравить армию Азербайджана с освобождением от армянской оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов".

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, обращаясь по телефонной связи к турецким военнослужащим, которые вскоре приступят к службе в Совместном турецко-российском центре мониторинга прекращения огня в Карабахе.

"Жители Турции рады победе Азербайджана, не менее самих азербайджанцев. Это источник и нашей гордости!" - добавил турецкий лидер.

Президент отметил, что турецкие военные, находившиеся в Азербайджане для участия в параде Победы 10 декабря были встречены с той же радостью, с какой 102 года назад встречали Кавказскую исламскую армию, очистившую азербайджанские земли от армянских дашнаков и большевиков.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Azərbaycan Ordusu 44 gündə dastan sayılacaq qələbə qazandı"

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