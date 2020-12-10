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Эрдоган: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность

Эрдоган: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность "Мой брат Ильхам Алиев, несмотря на горе, которое испытал азербайджанский народ, демонстрирует достойную выдержку во имя устойчивой стабильности".
Карабах
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10 декабря 2020 г. 15:12
Эрдоган: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность
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"Мой брат Ильхам Алиев, несмотря на горе, которое испытал азербайджанский народ, демонстрирует достойную выдержку во имя устойчивой стабильности".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на Параде Победы, посвященном победе азербайджанской армии в Отечественной войне, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Благодаря самоотверженности наших шехидов, Азербайджан вновь восстановил свою территориальную целостность. Территории Азербайджана уже соединились с водами реки Тертер, по которой мы тосковали многие годы. Туман над Шушой уже не скорбный. Плененный харыбюльбюль теперь свободен и будет цвести ярче. Река Кёндялян теперь будет течь полноводнее, Араз будет лучше петь свою песню, голоса, поющие карабахскую щикесте, будут звучать сильнее. Араз разделили, заполнили его песком. Я бы тебя не оставил, разделили нас силком. Ай Лачин, джан Лачин, да буду я твоей жертвой, Лачин! Да будем мы жертвой красоты Лачина, он теперь свободен. Как и Лачин, Шуша, Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Агдам и Кельбаджар теперь свободны”, - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Erdoğan: "Azerbaijan has ensured its territorial integrity"
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin edib”

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