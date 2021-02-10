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Эммануэль Дюпюи: "Азербайджан и Армения больше не верят Франции"

Эммануэль Дюпюи: "Азербайджан и Армения больше не верят Франции" По мнению эксперта, после операций в Нагорном Карабахе доверие к Франции как в Азербайджане, так и в Армении подорвано
Карабах
10 февраля 2021 г. 17:12
Эммануэль Дюпюи: Азербайджан и Армения больше не верят Франции
Эммануэль Дюпюи

"Франция оказалась в офсайде".

Об этом французскому бюро Report заявил президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи, комментируя возможную роль Франции в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

По мнению эксперта, после операций в Нагорном Карабахе доверие к Франции как в Азербайджане, так и в Армении подорвано: "Обе стороны - Азербайджан и Армения ополчились против Франции. Армяне считают, что Франция не поддержала их в ходе событий в Нагорном Карабахе, а Азербайджан обвиняет Францию в поддержке Армении. После Карабахской войны авторитет Франции подорван. Иными словами, Францию невзлюбили как в Азербайджане, так и в Армении".

По словам Э.Дюпюи, Франция оказался в офсайде: "С другой стороны, Франция, утратившая уважение турок и столкнувшаяся с гневом россиян в связи с делом Навального, может быть полностью исключена из процесса реконструкции в Нагорном Карабахе. Правительство Франции прекрасно это понимает. Этим был продиктован визит госсекретаря Министерства иностранных дел Франции Жан-Батиста Ломуа в Баку и Ереван. В ходе визита были обсуждены вопросы межвузовского сотрудничества, проведения дней Франкофонии. Реализация крупных проектов между двумя странами стала невозможной".

Эксперт отметил, что несмотря на все усилия армянской диаспоры во Франции, правительство приняло правильное решение, продемонстрировав нейтральную позицию в нагорно-карабахском вопросе: "Несмотря на то, что Франция отвержена Азербайджаном и Арменией, президент страны Эммануэль Макрон в ходе последних операций в Нагорном Карабахе продемонстрировал дальновидную политику. Вовлечение Франции к мероприятиям в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения будет полезно для всех".

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Версия на английском языке Emmanuel Dupuy: "Azerbaijan and Armenia have lost confidence in France"
Версия на азербайджанском языке Emmanuel Dupuy: "Azərbaycan və Ermənistanda Fransaya inam itib"

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