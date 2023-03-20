Эмин Гусейнов: Жители села Талыш обеспечиваются работой

Жители, переселенные в освобожденное от оккупации село Талыш, обеспечиваются работой.

Жители, переселенные в освобожденное от оккупации село Талыш, обеспечиваются работой.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

Он сказал, что празднование Новруза в селе Талыш имеет особое значение: "20 семей, которые переехали сюда, впервые за много лет отмечают праздник в своем селе, освобожденном от оккупации. Это двойная радость для этих людей. Пользуясь случаем, хочу сказать, что наше государство создало всю необходимую инфраструктуру для жителей освобожденных от оккупации сел, их занятость обеспечена".

Спецпредставитель президента отметил, что переселенные жители быстро адаптируются к новым условиям.