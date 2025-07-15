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Эмин Гусейнов: В течение месяца начнется переселение в село Хыдырлы Агдамского района

Эмин Гусейнов: В течение месяца начнется переселение в село Хыдырлы Агдамского района В течение месяца начнется переселение в село Хыдырлы Агдамского района
Карабах
15 июля 2025 г. 14:38
Эмин Гусейнов: В течение месяца начнется переселение в село Хыдырлы Агдамского района

Стартовали работы по организации переселения жителей в село Хыдырлы Агдамского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам Эмин Гусейнов на конференции, организованной Генеральной прокуратурой в Агдаме.

По его словам, в этом году президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия сел Сарыджалы, Кенгерли и Хыдырлы Агдамского района. "После открытия началось возвращение жителей этих сел в родные края", - отметил он.

Гусейнов подчеркнул, что уже стартовали работы по переселению в село Хыдырлы: "В текущем месяце будет обеспечен переезд 188 семей. В течение следующих двух месяцев планируется переселение еще 195 и 390 семей соответственно".

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Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: Ay ərzində Ağdamın Xıdırlı kəndinə köç təmin ediləcək

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