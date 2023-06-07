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Эмин Гусейнов: Разминирование играет важную роль в восстановлении освобожденных территорий

Эмин Гусейнов: Разминирование играет важную роль в восстановлении освобожденных территорий Разминирование играет важную роль в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.
Карабах
7 июня 2023 г. 10:43
Эмин Гусейнов: Разминирование играет важную роль в восстановлении освобожденных территорий

Разминирование играет важную роль в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов заявил в ходе мероприятия на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и равенство" в Шуше.

По его словам, на первом этапе реконструкции осуществлялись проекты по восстановлению небольших территорий, а затем планируется восстановление больших городов.

"Территория Агдама была разминирована на порядка 30%, Физули - 27%, Ходжалы - 15,8%, Ходжавенда - 5,3%",- сказал Эмин Гусейнов.

Он отметил, что с ноября 2020 года на освобожденных от оккупации территориях также осуществляется строительство железнодорожных линий, был построен международный аэропорт.

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