О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эмин Гусейнов: Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения

Эмин Гусейнов: Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения "Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения".
Карабах
5 сентября 2021 г. 14:42
Эмин Гусейнов: Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения
Эмин Гусейнов

"Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения".

Как передает Report, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

"После трехстороннего заявления от 10 ноября армяне были вынуждены освободить Агдам. После этой исторической победы началось строительство некоторых инфраструктурных проектов. Агдамский район – один из тех районов, который сильнее других подвергся загрязнению противотанковыми и противопехотными минами, неразорвавшимися снарядами. К сожалению, это создает очень большие сложности для нашей работы. Несмотря на это, работы идут ускоренными темпами", - отметил он.

По его словам, возвращение агдамцев было вопросом времени.

"Этот визит мы рассматриваем как символ великого возвращения, которое продолжится до тех пор, пока все наши соотечественники не вернутся в родные края. Наши граждане ознакомились с нынешним состоянием Агдама и проводимыми здесь строительными работами. Безусловно, это очень важно. По мере очистки территорий от мин мы хотим продолжить проведение подобных визитов", - подчеркнул Э.Гусейнов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: "Ağdamlıların doğma yurdlarına səfərini böyük qayıdışın simvolu kimi görürük"

Экслюзивные новости

Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
3 сентября 2021 г. 14:46
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
3 сентября 2021 г. 13:15
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
2 сентября 2021 г. 17:10
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
2 сентября 2021 г. 15:52
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
2 сентября 2021 г. 15:30
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса мю
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса "мю"
2 сентября 2021 г. 12:57
В Азербайджане разрабатывается законопроект о патриотизме
В Азербайджане разрабатывается законопроект о патриотизме
2 сентября 2021 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi