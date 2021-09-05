Эмин Гусейнов: Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения

"Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения".

"Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения".

Как передает Report, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

"После трехстороннего заявления от 10 ноября армяне были вынуждены освободить Агдам. После этой исторической победы началось строительство некоторых инфраструктурных проектов. Агдамский район – один из тех районов, который сильнее других подвергся загрязнению противотанковыми и противопехотными минами, неразорвавшимися снарядами. К сожалению, это создает очень большие сложности для нашей работы. Несмотря на это, работы идут ускоренными темпами", - отметил он.

По его словам, возвращение агдамцев было вопросом времени.

"Этот визит мы рассматриваем как символ великого возвращения, которое продолжится до тех пор, пока все наши соотечественники не вернутся в родные края. Наши граждане ознакомились с нынешним состоянием Агдама и проводимыми здесь строительными работами. Безусловно, это очень важно. По мере очистки территорий от мин мы хотим продолжить проведение подобных визитов", - подчеркнул Э.Гусейнов.