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Эмин Гусейнов: Мины - одна из самых главных проблем, с которыми сталкивается Азербайджан

Эмин Гусейнов: Мины - одна из самых главных проблем, с которыми сталкивается Азербайджан Одна из самых главных проблем, с которыми сталкивается Азербайджан при восстановлении освобожденных территорий, - мины и неразорвавшиеся боеприпасы.
Карабах
25 мая 2023 г. 12:49
Эмин Гусейнов: Мины - одна из самых главных проблем, с которыми сталкивается Азербайджан

Одна из самых главных проблем, с которыми сталкивается Азербайджан при восстановлении освобожденных территорий, - мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов заявил на проходящей в Агдаме второй международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

Он отметил, что помимо процесса разминирования ANAMA также занята повышением осведомленности населения, живущего рядом с освобожденными территориями, об опасности и мерах предосторожности в связи с минной угрозой.

По его словам, с момента окончания 44-дневной войны в 2020 году проделана огромная работа по разминированию и реконструкции освобожденных территорий, в том числе по восстановлению транспортных связей.

Эмин Гусейнов проинформировал о проводимых там работах, в том числе строительстве аэропортов, жилых комплексов, школ и другой инфраструктуры.

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Версия на английском языке Emin Huseynov: Mines are one of main problems for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: “Minalar Azərbaycanın üzləşdiyi əsas problemlərdən biridir”

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