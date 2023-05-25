Эмин Гусейнов: Мины - одна из самых главных проблем, с которыми сталкивается Азербайджан

Одна из самых главных проблем, с которыми сталкивается Азербайджан при восстановлении освобожденных территорий, - мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

Одна из самых главных проблем, с которыми сталкивается Азербайджан при восстановлении освобожденных территорий, - мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов заявил на проходящей в Агдаме второй международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

Он отметил, что помимо процесса разминирования ANAMA также занята повышением осведомленности населения, живущего рядом с освобожденными территориями, об опасности и мерах предосторожности в связи с минной угрозой.

По его словам, с момента окончания 44-дневной войны в 2020 году проделана огромная работа по разминированию и реконструкции освобожденных территорий, в том числе по восстановлению транспортных связей.

Эмин Гусейнов проинформировал о проводимых там работах, в том числе строительстве аэропортов, жилых комплексов, школ и другой инфраструктуры.