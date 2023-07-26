Эмин Гусейнов: Еще раз сообщаем, что дорога Агдам-Ханкенди открыта для перевозки товаров

Как сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики, Армения путем скопления транспортных средств пытается совершить провокацию в целях политической манипуляции и пропаганды на пропускном пункте "Лачын" государственной границы. Аз

Как сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики, Армения путем скопления транспортных средств пытается совершить провокацию в целях политической манипуляции и пропаганды на пропускном пункте "Лачын" государственной границы. Азербайджанская Республика неоднократно заявляла на различных уровнях, что для перевозки товаров на территории, где временно размещаются российские миротворцы, может быть использована дорога Агдам-Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом сказал Эмин Гусейнов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.

Эмин Гусейнов отметил: "В то время как технические и природные характеристики дороги, в том числе восстанавливаемая после оккупации дорога Барда-Агдам, позволяют быстрее и эффективнее поставлять товары, отказ лиц, именующих себя представителями пресловутого режима, от использования этой дороги совершенно непонятен. Цель здесь одна: политическое шоу и политическая спекуляция.

Еще раз сообщаем, что дорога Агдам-Ханкенди открыта для перевозки товаров".