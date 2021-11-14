Елена Брызгалина: Я испытала гордость за Азербайджан

Чувствую гордость за Азербайджан, потому что за такой короткий срок в Шуше произошли позитивные изменения.

Весьма позитивные изменения произошли в Шуше за очень короткий срок, что вызывает гордость за Азербайджан.

Об этом Report заявила кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ Елена Брызгалина.

"Вы знаете, я была потрясена. В Шуше у меня буквально стояли слезы на глазах, то, что я увидела - это гуманитарная катастрофа. Я занимаюсь проблемами образования и проблемами ценностей. Ценности-это самое важное для человека. Я увидела, какой удар пытались нанести по ценностям, которые объединяют людей в народ, такие как традиции, история, религия, могилы предков", - призналась Брызгалина.

Она также обратила внимание на то, что в Шуше не просто восстанавливается и создается заново инфраструктура, но и руководство Азербайджана большое внимание уделяет восстановлению культурного "сердца" города, а именно памятников, музеев, храмов.

"Память народа это не только материальные памятники, это и внимание к своей истории, к правде, к ценностям, где важное место занимает справедливость",- подчеркнула Брызгалина, добавив, что амбициозные цели, которые ставит перед собой Азербайджан по восстановлению и интеграции территорий, будут в скором времени выполнены.

"Шуша, безусловно, является культурным центром Кавказа, каким она была и раньше. Это также прекрасный туристический центр. Поскольку образование - часть культуры, то развитие культуры без образования невозможно. Азербайджан уделяет очень большое внимание образованию и на азербайджанском и на других языках", - подчеркнула она.