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"ElDiario": Ильхам Алиев требует полного выполнения Арменией ноябрьского трехстороннего заявления

"ElDiario": Ильхам Алиев требует полного выполнения Арменией ноябрьского трехстороннего заявления Армения окажется в еще более тяжелой ситуации, если не выполнит положения Заявления
Карабах
1 марта 2021 г. 12:19
ElDiario: Ильхам Алиев требует полного выполнения Арменией ноябрьского трехстороннего заявления

Испанское издание "ElDiario" опубликовало статью о состоявшейся 26 февраля 2021 года пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева для представителей местных и зарубежных СМИ.

По сообщению Report, в статье отмечается, что президент Ильхам Алиев назвал политический кризис в Армении, возникший после поражения в войне за Нагорный Карабах, "внутренним делом Армении".

В то же время азербайджанский лидер отметил, что возникшая ситуация не должна препятствовать выполнению соглашения, подписанного в ноябре прошлого года.

"Сейчас в Армении царит абсолютно кризисная ситуация. Мне не хотелось бы как-то комментировать их внутреннюю ситуацию. В принципе мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в особенности, в нынешнее чувствительное время. Но итоги войны остаются и останутся неизменными. Заявление, подписанное 10 ноября исполняется и должно быть полностью исполнено", - цитирует издание слова Ильхама Алиева.

Далее издание отмечает, что президент Азербайджана подчеркнул, что Армения окажется в еще более тяжелой ситуации, если не выполнит положения Заявления.

Доводится до внимания, что большинство из 9 пунктов Заявления о прекращении огня уже выполнены, однако, по словам Ильхама Алиева, в настоящее время обсуждаются некоторые аспекты этого документа. Победа официального Баку в войне за Карабах, признанный во всем мире неотъемлемой частью Азербайджана, породила новые реалии. У Армении нет другого выхода, кроме как принять их.

Президент Азербайджана также отметил, что все военнопленные возвращены Армении. Более 60 армянских солдат являются террористами, и значит, никак не могут считаться военнопленными.

Также отмечается, что Ильхам Алиев не исключил нормализации отношений с Арменией в будущем и подписания мирного договора на определенном этапе, хотя Заявление от 10 ноября 2020 года, по сути, является актом капитуляции Армении и де-факто - мирным договором.

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Версия на английском языке ElDiario: Ilham Aliyev says Armenia must comply with ceasefire pact
Версия на азербайджанском языке “ElDiario”: İlham Əliyev Ermənistandan 10 noyabr bəyanatının tam icrasını tələb edib

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