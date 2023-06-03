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Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше

Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше Имеются данные о наличии и других массовых захоронений на территории Шуши.
Карабах
3 июня 2023 г. 14:25
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше

Имеются данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше и округе.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

Он отметил, что в настоящее время Государственная комиссия занимается расследованием: "Граждане Азербайджана, захваченные в плен и взятые в заложники во время оккупации города Шуша, содержались здесь в нечеловеческих условиях. Известны многочисленные случаи преступлений против них, факты нарушения международного гуманитарного права. Согласно проведенному нами анализу, в период оккупации в плену и заложниках находились 360 азербайджанцев. Из них 216 человек мы освободили в результате переговоров. Но судьба остальных до сих пор неизвестна. Мы предполагаем, что обнаруженные останки принадлежат этим людям".

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Версия на английском языке Eldar Samadov: There are reports of mass graves in several places in Shusha
Версия на азербайджанском языке Eldar Səmədov: "Şuşada bir neçə yerdə kütləvi məzarlığın olduğu barədə məlumatlar var"

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