Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше

Имеются данные о наличии и других массовых захоронений на территории Шуши.

Имеются данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше и округе.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

Он отметил, что в настоящее время Государственная комиссия занимается расследованием: "Граждане Азербайджана, захваченные в плен и взятые в заложники во время оккупации города Шуша, содержались здесь в нечеловеческих условиях. Известны многочисленные случаи преступлений против них, факты нарушения международного гуманитарного права. Согласно проведенному нами анализу, в период оккупации в плену и заложниках находились 360 азербайджанцев. Из них 216 человек мы освободили в результате переговоров. Но судьба остальных до сих пор неизвестна. Мы предполагаем, что обнаруженные останки принадлежат этим людям".