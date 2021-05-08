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Эльчин Гулиев: Пограничники с помощью БПЛА уничтожили 290 целей противника

Эльчин Гулиев: Пограничники с помощью БПЛА уничтожили 290 целей противника "В результате профессионального применения беспилотных летательных аппаратов "Harop", "Quzğun" и "Hermes" Государственной пограничной службой обезврежена стратегически важная боевая техника, ракетные системы, зенитно-ракетные комплексы, танки, бронированн
Карабах
8 мая 2021 г. 15:03
Эльчин Гулиев: Пограничники с помощью БПЛА уничтожили 290 целей противника

"В результате профессионального применения беспилотных летательных аппаратов "Harop", "Quzğun" и "Hermes" Государственной пограничной службой обезврежена стратегически важная боевая техника, ракетные системы, зенитно-ракетные комплексы, танки, бронированные боевые машины и другая техника, командно-контрольные пункты и многочисленная живая сила противника, в общей сложности уничтожено 290 вражеских целей".

Как передает Report, об этом сообщил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев.

"Боевые задачи, поставленные нашим победоносным Верховным главнокомандующим перед Государственной пограничной службой во время Отечественной войны, были успешно выполнены, азербайджанские пограничники проявили героизм и отвагу при освобождении Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Elçin Quliyev: "Sərhədçilər PUA-lar vasitəsilə düşmənin 290 hədəfini məhv edib"

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