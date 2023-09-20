Эльчин Амирбеков: Сегодня преодолен один из главных камней преткновения на пути мира

Сегодняшние события помогли преодолеть один из главных камней преткновения, которые стояли на пути к достижению устойчивого и продолжительного мира между Арменией и Азербайджаном.
Как передает Report, об этом представитель президента Азербайджана по специальным поручениям посол Эльчин Амирбеков сказал на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса.
По его словам, несмотря на то, что Азербайджан поднимал вопрос незаконного иностранного военного присутствия на своей суверенной территории на различных международных платформах и обращался в первую очередь к Армении, а также к основным посредникам в мирном процессе, не было заметно никаких конкретных действий для решения этой проблемы.
"Таким образом, как и в течение последних нескольких лет, Азербайджан был вынужден решать этот вопрос самостоятельно", - сказал он, выразив надежду, что сегодняшние договоренности будут полностью реализованы армянской стороной, что станет одной из предпосылок для дальнейшего продвижения мирного процесса.