Эльчин Амирбеков: Сегодня преодолен один из главных камней преткновения на пути мира

Сегодняшние события помогли преодолеть один из главных камней преткновения, которые стояли на пути к достижению устойчивого и продолжительного мира между Арменией и Азербайджаном.

Сегодняшние события помогли преодолеть один из главных камней преткновения, которые стояли на пути к достижению устойчивого и продолжительного мира между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом представитель президента Азербайджана по специальным поручениям посол Эльчин Амирбеков сказал на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса.

По его словам, несмотря на то, что Азербайджан поднимал вопрос незаконного иностранного военного присутствия на своей суверенной территории на различных международных платформах и обращался в первую очередь к Армении, а также к основным посредникам в мирном процессе, не было заметно никаких конкретных действий для решения этой проблемы.

"Таким образом, как и в течение последних нескольких лет, Азербайджан был вынужден решать этот вопрос самостоятельно", - сказал он, выразив надежду, что сегодняшние договоренности будут полностью реализованы армянской стороной, что станет одной из предпосылок для дальнейшего продвижения мирного процесса.