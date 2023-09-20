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Эльчин Амирбеков: Сегодня преодолен один из главных камней преткновения на пути мира

Эльчин Амирбеков: Сегодня преодолен один из главных камней преткновения на пути мира Сегодняшние события помогли преодолеть один из главных камней преткновения, которые стояли на пути к достижению устойчивого и продолжительного мира между Арменией и Азербайджаном.
Карабах
20 сентября 2023 г. 17:46
Эльчин Амирбеков: Сегодня преодолен один из главных камней преткновения на пути мира

Сегодняшние события помогли преодолеть один из главных камней преткновения, которые стояли на пути к достижению устойчивого и продолжительного мира между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом представитель президента Азербайджана по специальным поручениям посол Эльчин Амирбеков сказал на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса.

По его словам, несмотря на то, что Азербайджан поднимал вопрос незаконного иностранного военного присутствия на своей суверенной территории на различных международных платформах и обращался в первую очередь к Армении, а также к основным посредникам в мирном процессе, не было заметно никаких конкретных действий для решения этой проблемы.

"Таким образом, как и в течение последних нескольких лет, Азербайджан был вынужден решать этот вопрос самостоятельно", - сказал он, выразив надежду, что сегодняшние договоренности будут полностью реализованы армянской стороной, что станет одной из предпосылок для дальнейшего продвижения мирного процесса.

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Версия на английском языке Elchin Amirbayov: ‘Today’s development and arrangement will be completely fulfilled’
Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: “Bu gün əldə olunan razılıq tam şəkildə icra ediləcək”

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