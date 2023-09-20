Эльчин Амирбеков разъяснил иностранным СМИ причины антитеррористических мероприятий

В серии интервью различным иностранным СМИ, в том числе французским Radio France Internationale, газете l'Opinion, телеканалу France 24, израильским Israeli Public Broadcasting Corporation и радио армии Израиля, а также арабским Asharq News, Almash’had TV

В серии интервью различным иностранным СМИ, в том числе французским Radio France Internationale, газете l'Opinion, телеканалу France 24, израильским Israeli Public Broadcasting Corporation и радио армии Израиля, а также арабским Asharq News, Almash’had TV и AlJazeera, представитель президента Азербайджана по специальным поручениям посол Эльчин Амирбеков подробно разъяснил причины принятого азербайджанской стороной вчера решения о проведении локальных антитеррористических мероприятий в зоне дислокации незаконного марионеточного режима, созданного Арменией на суверенной территории Азербайджана.

Как передает Report, он отметил, что целью является нейтрализация в кратчайшие сроки очень серьезной угрозы безопасности Азербайджана, на территории которого более 30 лет продолжал находиться незаконный воинский контингент Армении, страны, совершившей в начале 90-х прошлого столетия против Азербайджана военную агрессию и бесчеловечную этническую чистку на оккупированных тогда территориях.

Несмотря на многочисленные призывы Азербайджана к мировому сообществу, никаких мер извне по обезвреживанию незаконного военного присутствия в Карабахском регионе Азербайджана за последние почти три года предпринято не было. На ежедневной основе жизни многих азербайджанцев подвергались со стороны преступного марионеточного режима опасности, число жертв, пострадавших от армянского террора, увеличивалось изо дня в день, рассказал Ф. Амирбеков.

Так, Армения беззастенчиво продолжала все это время отрицать наличие на землях Азербайджана своих оккупационных войск и, тем самым, безнаказанно нарушала взятое на себя в ноябре 2020 года обязательство по окончательному выводу всех армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, отметил он. Более того, руководство Армении вызывающим образом публично не раз признавало факт незаконного финансирования сепаратистского образования на территории Азербайджана из своего бюджета.

По его словам, как известно, каждому терпению рано или поздно приходит конец. Азербайджан, вот уже в который раз, принял решение своими собственными силами устранить вышеуказанную прямую угрозу своей безопасности и ликвидировать все без исключения легитимные военные цели террористов на своей территории. Целью предпринимаемых мероприятий, продолжил Эльчин Амирбеков, также является разоружение незаконных военных формирований и их немедленное выдворение с территории Азербайджанской Республики. Вместе с тем, Азербайджан с самого начала военной акции заявил о том, что данные антитеррористические мероприятия не затрагивают мирное гражданское армянское население, которое волею судьбы превратилось в заложников военной хунты, обосновавшейся в Ханкенди.

Все вышеуказанные шаги, заключил представитель президента, также позволят вернуть процесс нормализации между Азербайджаном и Армении в нормальное русло и создадут благоприятную почву для налаживания диалога центральных властей Азербайджана с армянским населением Карабахского региона с целью обеспечения их мирной реинтеграции в правовое пространство Азербайджана.