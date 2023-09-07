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Эльчин Амирбеков: Единственный виновник ситуации в Карабахе - армянский сепаратистский режим

Эльчин Амирбеков: Единственный виновник ситуации в Карабахе - армянский сепаратистский режим Единственным виновником сегодняшней гуманитарной ситуации в Карабахе является армянский сепаратистский режим.
Карабах
7 сентября 2023 г. 17:39
Эльчин Амирбеков: Единственный виновник ситуации в Карабахе - армянский сепаратистский режим
Эльчин Амирбеков

Единственным виновником сегодняшней гуманитарной ситуации в Карабахе является армянский сепаратистский режим.

Как передает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков сказал в интервью DW.

“Кампания, которую Армения сейчас развернула по всему миру, чтобы очернить Азербайджан и обвинить нас во всех возможных грехах, а также манипулировать гуманитарными трудностями, является тактическим ходом, направленным на укрепление статуса-кво на местах, имитацию их участия в мирном процессе и попытку свалить всю вину за отсутствие прогресса на Азербайджан. При этом Азербайджан неоднократно доказывал свою добрую волю и искреннее желание продвигаться в мирном процессе, потому что именно мы предложили Армении проект мирного соглашения, именно мы предлагаем говорить о возобновлении коммуникаций и делимитации государственной границы. Сейчас мы рассматриваем сепаратистское образование на суверенной территории Азербайджана как единственную ответственную сторону в этом гуманитарном кризисе”, - сказал он.

Амирбеков отметил, что невозможно называть Карабах "заблокированным", когда ежедневно по Лачынской дороге организован проход машин Международного комитета Красного Креста (МККК), машин скорой помощи и других транспортных средств, которые возят армянских жителей Карабаха и провозят все необходимое продовольствие.

Помимо этого, Армения и сепаратисты хотят отвлечь внимание международного сообщества от основного мирного процесса, который они завели в тупик, политизируя ситуацию. Так, их отказ от поставок продовольствия посредством дороги Агдам-Ханкенди является доказательством того, что ситуация не гуманитарная, а политическая.

“Если население нуждается в гуманитарной помощи, в продовольствии, оно никоим образом не сможет доказать кому-либо, не сможет сделать это, отвергая жизнеспособные решения”, - отметил он.

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