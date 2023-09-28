Эльчин Амирбеков: Азербайджан не намерен ограничивать права армянского населения Карабаха

Азербайджанская сторона не намеревается каким-либо образом ограничивать права и возможности карабахских армян в использовании родного языка, культуры и религии.

Азербайджанская сторона не намерена каким-либо образом ограничивать права и возможности карабахских армян в использовании родного языка, культуры и религии.

Как передает Report, об этом в интервью BBC News заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков.

"Единственная красная линия, которую мы никогда не позволим переступить, - это то, что может поставить под вопрос наш суверенитет и территориальную целостность", - сказал он.

По словам Амирбекова, у Азербайджана и Армении нет другого выхода, кроме как быть просто добрыми соседями: "Если у нас нет никаких причин враждовать друг с другом, если на самом высоком политическом уровне лидеры Азербайджана и Армении заявляли о признании территории друг друга, если они также заявили, что мы соседи, то и у нас нет другого выхода, кроме как быть просто добрыми соседями".

Представитель президента отметил, что военнослужащие Азербайджана постарались сделать все возможное, чтобы не допустить никаких возможных потерь среди гражданского населения в ходе недавних антитеррористических мероприятий, которые прошли молниеносно.

"Они длились менее одного дня и были похожи на действия хирурга, высокоточные действия, которые были направлены на нейтрализацию легитимных военных целей - военных укреплений и объектов", - добавил Амирбеков.