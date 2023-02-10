Эльчин Амирбеков: Азербайджан готов к миру и вовлечению Армении в свои экономические проекты

Азербайджан готов вовлечь Армению все региональные экономические проекты.

Азербайджан готов привлечь Армению к различным региональным экономическим проектам, что станет основной для укрепления доверия и создаст гарантии для долгосрочного мира.

Как передает Report, об этом заявил помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков в интервью Деглану де Бреадуну (Deaglán de Bréadún) в газете Irish News.

“Азербайджан готов к открытости и вовлечению Армении в различные экономические проекты в регионе. Это может служить укреплению доверия и быть гарантией того, что конфликт не повторится в будущем", - сказал он, отметив, что после освобождения своих территорий Азербайджан верит в наличие уникальной возможности для установления мира с Арменией.

Однако, по словам Амирбекова, этот подход не разделяет Армения, некоторые представители ее политической элиты стремятся к возобновлению конфликта в качестве реванша за поражение от Азербайджана, понесенное в 2020 году в результате Второй карабахской войны.

Глава Евросовета Шарль Мишель от имени ЕС организовал четыре встречи на высшем уровне между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но пару месяцев назад Армения открыто отвергла посредничество Брюсселя в переговорном процессе.

Говоря о Лачынской дороге, Амирбеков отметил, что есть "беспрепятственный доступ" для гуманитарных целей - медицинской необходимости, доставки продуктов питания и пр.

"С чем мы принципиально не согласны - так это доставкой по этой дороге оружия, наземных мин и военного персонала, потому что это в принципе противоречит всей философии стремления к миру", - заявил Э. Амирбеков.

Но, по его словам, в течение последних двух лет армяне пользовались ею для всевозможных военных целей, в том числе для транспортировки мин и оружия, а также ротации 10 тысяч своих военнослужащих, которые все еще находятся в Карабахе.

“Армения, по сути, готовится к новой войне”, - сказал он.

Отвечая на вопрос о позиции Азербайджана в отношении войны в Украине, Амирбеков ответил, что Азербайджан с первого дня подтвердил свою безоговорочную поддержку территориальной целостности и нерушимости границ и суверенитета Украины.