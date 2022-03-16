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Экспертная группа программы ООН по окружающей среде посетила освобожденные территории

Экспертная группа программы ООН по окружающей среде посетила освобожденные территории В Центре анализа международных отношений состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных террит
Карабах
16 марта 2022 г. 19:50
Экспертная группа программы ООН по окружающей среде посетила освобожденные территории

В Центре анализа международных отношений состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе, и находящиеся с визитом в Азербайджане члены экспертной группы Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

Целью визита экспертной группы в нашу страну является осуществление оценочной миссии по оказанию поддержки процессу экологического восстановления освобожденных от оккупации территорий.

Министерство экологии и природных ресурсов организовало визит экспертной группы, принявшей участие в миссии по предварительной оценке и определению объема ущерба окружающей среде на освобожденных территориях, в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, члены группы посетили города Агдам, Джебраил, Зангилан, Шушу, села Агалы, Венедли, Сарыгышлаг, Шафибейли Зангиланского района, села Ишыглы, Довлятйарлы, Гаджар Физулинского района, а также поселки Гадрут и Суговушан.

В рамках визита оценочной миссии были наглядно продемонстрированы совершенные Арменией экологические преступления.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT Ətraf Mühit Proqramının ekspert qrupu azad edilmiş ərazilərdə səfərdə olub

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