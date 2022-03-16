Экспертная группа программы ООН по окружающей среде посетила освобожденные территории

В Центре анализа международных отношений состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных террит

В Центре анализа международных отношений состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе, и находящиеся с визитом в Азербайджане члены экспертной группы Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

Целью визита экспертной группы в нашу страну является осуществление оценочной миссии по оказанию поддержки процессу экологического восстановления освобожденных от оккупации территорий.

Министерство экологии и природных ресурсов организовало визит экспертной группы, принявшей участие в миссии по предварительной оценке и определению объема ущерба окружающей среде на освобожденных территориях, в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, члены группы посетили города Агдам, Джебраил, Зангилан, Шушу, села Агалы, Венедли, Сарыгышлаг, Шафибейли Зангиланского района, села Ишыглы, Довлятйарлы, Гаджар Физулинского района, а также поселки Гадрут и Суговушан.

В рамках визита оценочной миссии были наглядно продемонстрированы совершенные Арменией экологические преступления.