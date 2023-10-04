Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе

Заявление миссии ООН по результатам визита в Карабахский регион Азербайджана совершенно ясно дало понять, что не существует никакого преследования или этнической чистки армян, и что люди, покинувшие Карабах, сделали это по собственному желанию.

Заявление миссии ООН по результатам ее визита в Карабахский регион Азербайджана совершенно ясно дало понять, что не существует никакого преследования армян или "этнической чистки" в их отношении, тиражируемые властями Армении и западными СМИ, - люди, покинувшие Карабах, сделали это по собственному желанию.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик в сфере национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман.

"Действительно, это самое убедительное свидетельство того, что со стороны Баку не существует никакого политического, культурного или религиозного притеснения, в отличие от утверждений армянское лобби на Западе. С этим заявлением трудно спорить. Тем не менее клеветническая кампания продолжается", - сказала она.

По ее словам, Азербайджану необходимо провести масштабную кампанию, освещающую то, что происходит на самом деле, рассказывающую о том, что Баку был вынужден положить конец террористической деятельности на своей территории.

"Для оставшихся в Карабахе совершенно очевидно, что Азербайджан предоставит им все возможности и права, которыми обладают граждане страны, независимо от их этнической принадлежности, религии или вероисповедания. Баку уже заявил о своей приверженности социально-экономическим инвестициям на благо этого региона, а также поддержке интеграции армян Карабаха. Последние события показывают, что страна уже начинает выполнять эти обещания. Чего еще может ожидать международное сообщество в сложившихся обстоятельствах? И почему такие же требования об аналогичном отношении к азербайджанцам в Армении, откуда они были изгнаны, не предъявляются Армении? Похоже, что, когда дело касается прав человека и гуманитарных проблем, существует двойные стандарты", - заключила эксперт.