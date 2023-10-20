Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято

Антиазербайджанское заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС от 18 октября полно предвзятости.

Антиазербайджанское заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС от 18 октября полно предвзятости и несправедливого подхода.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам.

"Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации Европейского Союза от 18 октября полно предвзятости и не соответствует действительности. Азербайджан, в отличие от Армении, следовал всем принципам и нормам международного права. Страна предложила армянам Карабаха остаться и оказала им всю необходимую помощь. Все это было сделано Азербайджаном несмотря на то, что армяне даже не предоставили мирным жителям Азербайджана коридора, чтобы спастись во время оккупации этих земель во время Первой карабахской войны 30 лет назад", - сказал он.

По его словам, это заявление также олицетворение двойных стандартов в отношении Азербайджана.

"В отличие от Армении, Азербайджан не захватывал чужие территории, он освобождал свои. Азербайджан не устанавливал мины на чужих землях, не совершал этнических чисток и не разрушал культурных памятников, чтобы стереть с лица земли даже намек на присутствие другого народа в Карабахе. По какой-то причине ни Совет Европы, ни Европейский союз в свое время не предприняли никаких действий, чтобы остановить или хотя бы осудить действия Армении", - заключил он.