Эксперт: Затягивание переговоров принесет Армении только вред

Затягивание переговорного процесса по делимитации границ с Азербайджаном принесет Армении только вред.

Затягивание переговорного процесса по делимитации границ с Азербайджаном принесет Армении только вред.

Об этом Report заявил российский политолог, Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя встречу глав Азербайджана, России и Армении в Сочи, состоявшуюся 26 ноября.

"Затягивание процесса для Армении смерти подобно. В стране недовольство в обществе, различные экстремистские, реваншистские группы, имеющие спонсоров из-за рубежа. Понимая все это, Армения пошла на договоренности. В данном случае проиграли те страны, которые не хотят видеть Южный Кавказ процветающим и единым регионом", - сказал он.

Он отметил, что ни в Азербайджане, ни в России нет сложных экономических процессов, а экономики обеих стран позитивно развиваются. Именно Армения стоит на грани новой гражданской войны, у нее разрушена экономика, нет экономического будущего и, казалось бы, Пашинян заинтересован в том, чтобы заработали новые экономические механизмы, появились новые транспортные коридоры, открылись границы и торговля с соседями. В частности, Солонников подчеркнул, что от выполнения условий трехстороннего заявления Армения получит только выгоду.

По его словам, жесткая позиция России, которая гласит, что ни в коем случае не будет сдавать свои дружеские отношения с Азербайджаном привела к тому, что Пашинян был вынужден сейчас, не дожидаясь Брюссельской встречи и переговоров в формате ОБСЕ с Францией сказать, что демаркация границы будет происходить.

"Россия еще раз подчеркнула, что все договоренности как они были подписаны, так и будут оставаться дальше – будет граница, никаких вопросов по тому, кому принадлежит Карабах, больше не будет. Именно Зангезурский коридор был еще раз отмечен именно в указанном изначальном формате", - заявил Д. Солонников.